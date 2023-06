Universitario vs Gimnasia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 giugno 2023) L’cercherà di passare ai turni ad eliminazione diretta della Copa Sudamericana quando giovedi 29 giugno accoglierà ilall’Estadio Monumental. Mentre i padroni di casa occupano il secondo posto nel girone, ilsi trova in quarta posizione ma ha ancora la possibilità di salire tra le prime due. Il calcio di inizio divsè previsto alle 4 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’non avrebbe potuto desiderare un inizio migliore per la fase a gironi, dopo aver raccolto sette punti nelle prime tre partite. Tuttavia, nelle ultime due giornate non è riuscito ad incrementare il ...