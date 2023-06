Unipol e Politecnico di Milano | lo studio | “Serve green box per dati su inquinamento reale auto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Le grandi città si apprestano a rendere le zone a traffico limitato sempre più ampie, in un’ottica di contenimento delle emissioni inquinanti, mentre però il parco circolante italiano fa fatica a rinnovarsi (secondo Aci, le cosiddette “” rappresentano il 13,9% del totale al 2022) e il passaggio all’elettrico sembra essere ancora tutt’altro che semplice. Unodiin collaborazione con ildi, quindi, ha provato a stabilire un indice di elettrificabilità del parco circolante nazionale, chiamato E-Private Mobility Index e definito come l’indice rappresentativo della percentuale di veicoli endotermici che potrebbero essere sostituiti da veicoli con motore elettrico. Per calcolare l’indice, lo– presentato a ...