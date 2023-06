Il testo, modificato e approvato dal Consiglio, contiene'... Il testo, modificato e approvato dal Consiglio, contiene... In seguito alla modifica chiesta edalla Francia, gli ...ETH non è stata, poiché l'altcoin ha vistocalo ...su Twitter per l'approvazione in linea di principioda ...... 'non mi risulta' la risposta, perché da molti anni non ... Visibilia aveva chiestoprestito ad una misteriosa società di ... L'Unione nel 2020 ammette unasulle regole della ...

Media Freedom Act: critiche dai giornalisti Punto Informatico