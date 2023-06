Un’altra protesta contro il metodo Bolloré sui media Il caso del Jdd

(Di martedì 27 giugno 2023) Parigi. Il Journal du dimanche non è soltanto un settimanale: è un’istituzione della stampa francese, creata nel 1948 da Pierre Lazareff, all’epoca direttore di France Soir. Il Jdd, come l... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...pensato acolpo di Stato ma soltanto a una clamorosa... Bruxelles è intenzionata inoltre a proporre agli Stati membri...lotta alla droga 'questo governo non intende voltarsi dall'...Putin ha dunque giocatocolpo da maestro e ha vinto...nemici della Russia non avranno il piacere di vedere in Russia... l'ha fatto) Siamo andati a una manifestazione di, per ..."Dove verrà posizionato dipenderà da'esigenza di carattere ... più che da movimenti dia livello locale. Bisogna aver ... "D'parte dobbiamo anche dirci che a livello mondiale se ...