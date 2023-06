Una mamma all’improvviso | Giulia Bevilacqua si risveglia dal coma dopo 17 anni nel nuovo film di Canale 5

(Di martedì 27 giugno 2023) Unaall'Improvviso Tutti vorremmo una seconda occasione, nutrendo il desiderio di arrestare il tempo, tornare indietro e riscrivere le coordinate delle nostre vite. Eppure, il tempo scorre inesorabile, inverte la rotta dei nostri desideri e procede senza sosta, veloce, oggi più che mai. Sarà per questo che certe storie ci colpiscono? Basta un attimo per arrestare il flusso incessante delle nostre esistenze, travolte e stravolte da una corsa che spesso lascia sfuggire il senso delle cose. Ilche piomba, che arresta lo scorrere del tempo e lo riavvia a distanza di, quando tutto è cambiato. Auspicabilmente, quella agognata seconda occasione da cui ripartire. Capita e, recentemente, è capitato anche sullo schermo che ha visto in questo evento eccezionale il motore di storie di successo, ...

I casi ci sono, ne conosco qualcuno, ma si contano sulle dita dimano. L'equazione, papà, bambino paffutello ed in salute è abbastanza naturale . Non voglio dare alcun giudizio negativo, ...... dove sono rimaste ferite anche ladi Manuel e la sorellina di tre anni. 'E'tragedia per tutti - ha commentato il legale Antonella Benveduti - il mio assistito è distrutto, sono due ...Mussolini a Salò . Ottant'anni dopo impossibile far finta che siavoce di calciomercato come le altre. Romano Floriani Mussolini , 20 anni, giovane terzino destro ...del cognome dellae, ...

Famiglie arcobaleno, una mamma: «Io, senza diritti. Lasciata dalla compagna non posso più vedere le figlie» Corriere della Sera

Nei giorni scorsi alcuni movimenti social di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del GFVip, hanno fatto pensare a una profonda crisi. A questo si è aggiunto anche un post ambiguo del ...Una mamma all'improvviso: trama, cast e streaming del film su Canale 5 stasera, martedì 27 giugno 2023, alle ore 21,40. Tutte le info ...