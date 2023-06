Un Workshop all’Eure Inox di Peschiera Borromeo per conoscere l' acciaio 17-4 PH e le opportunità dell’AI nell’industria metallurgica

... inoltre, la sua presenza'interno di 'Vignale in Danza' rendendosi protagonista, in occasione della serata di apertura, dello spettacolo 'Metamorfosi', ma anche del'Dance Load' in ...A fine anno ha preso il via anche il progetto Comuni in Europa con 59 Comuni che hanno partecipato'indagine, 10formativi e informativi, 1 percorso di coprogettazione, 5 tavoli di lavoro,...Giovedì 29 si terrà l'ultimo Innovatione continueremo a lavorare sui documenti che il 18 settembre porteremo a New York,'Assemblea generale delle Nazioni unite. È un lavoro che ...

Cultura, a ottobre il workshop MiC “Introduzione all'euro ... Agenzia CULT

Si svolgerà domani pomeriggio alle ore 16:00, presso i locali situati in Contrada Macrì/Castello – ex Asilo Nido di Castell’Umberto, il workshop finale inerente ... virtuoso di educazione alla ..."Oggi - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - portiamo Genova nel mondo non solo attraverso una competizione sportiva internazionale, ma anche grazie ad ...