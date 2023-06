Un video di Putin riapre il dibattito sulla sua salute

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ bastato undi Vladimirdi soli 30 secondi a riaprire ilsulle condizioni didel leader russo: ilin questione è stato ripreso durante il vertice cheha tenuto ieri notte con i capi delle agenzie di sicurezza e il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Nel filmatoappare solo per meno di 15 secondi, ma sul suo volto sono visibili movimenti che sembrano...

Russia,appare indopo il tentato golpe. Ignote le sorti di Prigozhin Il ministri Shoigu ispeziona le truppe in Ucraina dopo il tentato colpo di Stato da parte di Wagner. Secondo il capo ...Russia,appare indopo il tentato golpe. Ignote le sorti di Prigozhin Il ministri Shoigu ispeziona le truppe in Ucraina dopo il tentato colpo di Stato da parte di Wagner. Secondo il capo ...ha quindi assicurato che manterrà la parola data, offrendo ai miliziani della Wagner la ... Da parte sua, in undi 11 minuti, Prigozhin ha spiegato, anche lui dopo 48 ore di silenzio, che la ...

Il presidente riappare in tv e lancia l’ultimatum ai miliziani. "Ho salvato il Paese dalla distruzione". Lungo audio del capo dei mercenari: la marcia era una protesta, volevano liquidare le mie trupp ...Le notizie sulla guerra di martedì 27 giugno, in diretta. Il presidente russo ha discusso coi vertici delle agenzie di sicurezza il lavoro svolto in questi giorni e i compiti emersi alla luce degli ev ...