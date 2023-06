Un top del Liverpool è ad un passo dall’Arabia | le cifre sono da capogiro

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 giugno 2023) Ultimissimi dettagli da limare per il futuro di Roberto Firmino, che molto probabilmente partirà in direzione Arabia Saudita. Anche Bobby Firmino lascia l’Europa per emigrare in Arabia Saudita. Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera ale dopo aver coronato la sua carriera con la conquista della Champions League nel 2019, l’attaccante brasiliano termina la sua avventura in Inghilterra. Il futuri di Firmino Con ogni probabilità Firmino a breve firmerà con l’Al-Alhi, dopo che gli ultimi dettagli saranno definiti. Fabrizio Romano ha comunicato che sul piatto ci sono tre anni di contratto ed al calciatore brasiliano molto probabilmente andranno circa 20 milioni a stagione, anche se la cifra finale è ancora da stabilire. Firmino vicino al trasferimento in Arabia – ANSA – spaziointer.itDunque, Bobby Firmino raggiunge Edouard Mendy all’Al-Alhi, ex-portiere ...