Un italiano fermato a Mosca È diplomazia degli ostaggi?

(Di martedì 27 giugno 2023) È statoun cittadinocon l’accusa di possesso di stupefacenti. Si tratta di Giovanni Di Massa, manager dell’azienda energetica Iss international, che si occupa di servizi ingegneristici per l’industria oil & gas, con sedi a Roma e a Milano, uffici anche nel Golfo Persico (Emirati Arabi Uniti, Qatar) e in Africa (Algeria, Egitto, Congo, Mozambico). Il consolato generale nella capitale russa si sta occupando del caso. I diplomatici vogliono prima di tutto chiarire le circostanze del fermo. L’uomo si trova in libertà vigilata, in attesa di giudizio. IL FERMO L’uomo sarebbe statodalla polizia stradale mentre guidava un’auto aziendale in piena notte e trovato in possesso di mefedrone, una sostanza psicoattiva. Lo riporta il media russo Baza su Telegram. Dopo aver ...

L’uomo, 61 anni, lavora per una società energetica che si dice stupita. La Farnesina: in libertà vigilata in attesa di processo. Al momento non risultano formalizzate accuse ...Un manager italiano è stato fermato ed è ora in libertà vigilata a Mosca, in attesa di processo. Lo confermano fonti della Farnesina, sottolineando che il consolato generale si sta occupando del caso.