Ultime Notizie – Ucraina | missili Russia su ristoranti Kramatorsk | 3 morti

(Di martedì 27 giugno 2023) Lacolpisce un centro commerciale di, inS-300 centrano il complesso nel quale si trovano, affollati al momento dell’attacco: almeno 3, compreso un bambino. I feriti sono almeno 25. “Laha colpito in modo deliberato una zona affollata”, ha detto il ministro dell’Interno, Ihor Klymenko. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e personale della capitaneria di porto - guardia costiera di Napoli - Nucleo PG, con il supporto del nucleo Sommozzatori dell'ufficio Prevenzione generale, ...'È una giornata storica per AIR Campania . L'esecutivo di De Luca sta facendo uno sforzo gigantesco per rendere il trasporto pubblico campano sempre più competitivo , trasformandolo in un modello sul ...Case popolari a Capodimonte , il completamento dell'iter per l'esproprio dei terreni dove insistono i 32 alloggi di nuova costruzione sia davvero l'ultimo step prima della consegna agli assegnatari. L'...

Ucraina, Putin a esercito: impedita guerra civile. Lukashenko: Prigozhin in Bielorussia Sky Tg24

Speriamo che per i parlamentari le spiegazioni della senatrice e ministra risultino analogamente “Open to Visibilia” ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...