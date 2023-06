Ultime Notizie – Ternana | Stefano Bandecchi vende la società

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ ufficiale la cessione della, con il trasferimento delle quote del club che si era reso necessario dopo l’elezione a sindaco di Terni dell’ormai ex presidente. Il club ha pubblicato in mattinata una nota ufficiale nella quale si annuncia che laè stata ceduta a “un imprenditore a capo di una casa farmaceutica Italiana”. “Nella scorsa notte si è positivamente conclusa la trattativa per la cessione della totalità della quote dellaCalcio dall’Università Niccolò Cusano ad un imprenditore a capo di una casa farmaceutica Italiana – si legge nel comunicato ufficiale-. Tra le varie proposte giunte la scelta è ricaduta su chi ha fornito all’Ateneo maggiori garanzie non solo economiche ma anche gestionali. Il closing è previsto per il 15 luglio ed in questo periodo ...

Lerecenti sulla seconda crypto per capitalizzazione di mercato riguardano il suo staking. ... Per quanto riguarda Binance Coin (BNB), la crypto ha subito leaccuse della SEC nei ...Si parte domani in occasione del concerto di Tiziano Ferro al Maradona - attesissimo - con lo stadio tutto esaurito esattamente come con i Coldplay . E per evitare i disservizi che ci sono stati dopo ...Una coppia è stata aggredita dal figlio dopo il rifiuto a consegnargli il denaro richiesto. È accaduto nella notte in un appartamento del centro di Santa Maria a Vico, dove le urla oltre a svegliare ...

Berlusconi, nel testamento «continuità» per le aziende. A Fascina l’usufrutto della villa di Arcore (e denaro) Corriere della Sera

Dopo giorni di super offerte di ogni genere, soprattutto in ambito tecnologico, Amazon ha deciso di chiudere le offerte per alcuni dei prodotti più ricercati del… Leggi ...Boomi™, leader nel settore dell’automazione e della connettività intelligenti, oggi ha annunciato che la piattaforma Boomi – una soluzione iPaaS (integration platform as a service) ineguagliata nella ...