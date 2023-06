Ultime Notizie Roma del 27-06-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo Russia ancora pochi punti Chiari molti degli elementi chiave in base ai quali si è sviluppato il quasi gol per il fine settimana restano tutt’ora oscuri questa mattina il jet privato del capo del gruppo della Wagner Apri Go per l’agonismo della rivolta in Russia sarebbe atterrato all’aeroporto militare vicino a Minsk secondo quanto riferito da un quotidiano locale ma il Cremlino precisa che non sa se il capo della Wagner sia effettivamente arrivato il mio Russia il Ministero della Difesa russa ha fatto sapere che sono in corso i preparativi per il trattenimento dell’equipaggiamento militare pesante alle truppe russe mentre i servizi russi la fess de hanno archiviato il procedimento penale è ribellione armata nei confronti dei miliziani del gruppo Wagner rilevando che i suoi ...