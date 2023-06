Ultime Notizie Roma del 27-06-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 giugno 2023)dailynews radiogiornale martedì 27 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano of essere in apertura il presidente bielorusso Alexander lukashenko ha detto di aver ordinato di mettere l’esercito in stato di massima allerta durante il l’ammutinamento di Wagner per essere pronti al combattimento in un discorso hai le dirigente alleato Fedele di bladimir Putin ha sottolineato che è stato doloroso assisterà la mutina mento di Wagner durante il fine settimana la situazione c’è sfuggita di mano Poi abbiamo pensato che si sarebbe risolta ma non è stato così ha dichiarato lukashenko non ci sono però in questa storia concluso Intanto il jet privato del capo del gruppo della Wagner prigogine è atterrato all’aeroporto militare vicino a Minsk dopo la morosa marcia detto mosca del sabato scorso interrotta a poche centinaia di chilometri dalla capitale ricordi ...