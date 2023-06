Ultime Notizie Roma del 27-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio guerra in Ucraina in apertura Putin Alla nazione evitato un bagno di sangue prigogine è stata una protesta non un golpe uccisi nella rivolta diversi piloti dell’aviazione il presidente Rossi miliziani generazioni Scan l’esercito regolare o vadano virus via Ottorino a casa biden e lotta di potere interna alla Russia continua ancora lo sfondo in Molise il candidato di centro-destra scoperti con 243 sezioni scrutinate su 393 ha ottenuto 51128 voti mentre il candidato del PD e Movimento 5 Stelle Roberto Cavina al momento ne ho ottenuto 28163 a Roberta Ti auguro buon lavoro ha detto Gravina a mettendo la vittoria del suo Rivale è morta Maria via Prati 66 n ricercatrice del CNR che guidava l’auto esplosa mentre percorreva la tangenziale di Napoli lo scorso venerdì 23 giugno la ...