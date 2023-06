Ultime Notizie – “Putin ancora più forte | ora può devastare Ucraina”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 giugno 2023) “esce enormemente rafforzato. Ha fatto un test, nessuno ha cercato di assassinarlo, nessuno ha cercato di rovesciarlo, l’esercito si è compattato attorno al presidente.ha gestito la situazione con una leadership autorevolissima. Ora possono esserci conseguenze tragiche sulla guerra”. Il professor Alessandro Orsini ritiene che Vladimiresca rafforzato “enormemente” dalla vicenda legata alla protesta della Wagner di Evgeny Prigozhin. I mercenari hanno marciato verso Mosca prima di fermarsi a 200 km dalla capitale. “I russi, secondo la narrazione occidentale, avrebbero dovuto scendere in piazza. Non è successo. Prigozhin ha offerto ai russi un’opportunità unica di rovesciaree nessuno è sceso in piazza. Questo può essere considerato un test della fiducia di cui godetra la ...