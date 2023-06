Ultime Notizie – Processo a Saviano per diffamazione ai danni di Meloni | premier non sarà sentita

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ stata respinta dal giudice monocratico di Roma la richiesta avanzata dalla difesa di Robertodi sentire in aula, come assunzione di nuovi mezzi di prova, laGiorgianel procedimento che vede imputato lo scrittore pernei confronti del presidente del Consiglio.durante una puntata di ‘Piazzapulita’ su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d’Italia chiamandola ‘bastarda’. All’udienza di oggi sono stati ascoltati in aula il giornalista Corrado Formigli e il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury. ‘’Dopo l’intervista anessuno ha chiesto rettifiche o mandato diffide – ha detto il conduttore di Piazza Pulita rispondendo a una domanda del difensore, l’avvocato Antonio Nobile – né ...

Chiusura su livelli invariati per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di moderato rialzo per i rendimenti sulla curva euro dopo ledichiarazioni della Presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi a luglio. A fine seduta il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È il mese del Pride: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Ucraina, Putin a esercito: impedita guerra civile. Lukashenko: Prigozhin in Bielorussia Sky Tg24

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - Un ergastolo per ciascuna delle cinque vittime e 2208 anni per il tentato omicidio di altre 17 persone rimaste ferite: è la condanna inflitta ad Anderson Lee Aldrich, il ...C'è davvero una crisi in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano I due non si seguono più sui loro profili Instagram ...