Ultime Notizie – “Più servizi per aumentare partecipazione femminile al lavoro”

(Di martedì 27 giugno 2023) Così il responsabile ufficio studi di Confcommercio, intervenuto a ‘Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani’ “Eguagliando il passo dial valore dell’Ue a 27 si avrebbero 1,873 milioni di occupate in più. E’ qui che si deve operare. Le donne in Italia, specie al Sud, non sono libere di operare delle scelte, è il risultato di un’imposizione. E maggiore è il tasso di, maggiore è il tasso di fertilità. E più sono disponibili, più le donne scelgono di partecipare al mercato del. Ad esempio gli asili nido, che non sono risolutivi ma aiutano ma da qualche parte bisogna cominciare”. Lo ha detto Mariano Bella, responsabile ufficio studi di Confcommercio, intervenendo a ‘Demografica. Popolazione, persone, ...

Il cantautore e polistrumentista scozzese ha annunciato l'interruzione dei concerti a causa di problemi di salute. La decisione dopo il concerto di Glastonbury, dove ha dovuto interrompere l'......acqua in estate Pro e contro di nuove borracce e aromi per bere di più secondo Altroconsumo Quali sono nuove borracce e aromi per bere più acqua in estate Stando a quanto riportano le, ...Nel Cdm odierno, il governo del premier Pedro Sánchez ha dato via libera anche ad alcune altre misure già annunciate e poi rimaste in sospeso per vicende elettorali che nellesettimane hanno ...

Ucraina, Putin a esercito: impedita guerra civile. Lukashenko: Prigozhin in Bielorussia Sky Tg24

Loftus-Cheek Milan: definiti gli ultimi dettagli con il Chelsea. Ecco la cifra con cui l’inglese arriverebbe in rossonero Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il… Leggi ...Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha confermato che il capo della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin si trova in Bielorussia. "Sì, infatti, oggi è ...