Ultime Notizie – orario e dove vedere il concerto in tv

(Di martedì 27 giugno 2023) Torna in piazza Duomo a Milano oggi, martedì 27 giugno, Love Mi, il grandea scopo benefico ideato da Fedez. Completamente gratuito anche in questa edizione 2023, inizierà alle 18 così come la diretta su Mediaset Infinity. A partire dalle 19 si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. CANTANTI E SCALETTA Insieme a Fedez, sul palco di Piazza Duomo, ci saranno alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale italiana: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. SPECIAL GUEST Fedez ha lasciato intendere che fra i personaggi ...

Nelleore il Psg, che non ha trovato l'accordo con Nagelsmann, era tornato a farsi sotto con ... Altre... specie negli istituti secondari di primo e secondo grado, arriva dopo legiunte da alcune ... Sempre dellesettimane arriva la notizia della bocciatura dello studente che ad Abbiategrasso ...ARTICOLO PRECEDENTE La Bce annuncia un nuovo aumento dei tassi ARTICOLO SUCCESSIVO Messina Denaro ricoverato all'Aquila per un interventoZerottonove Salerno: arrestato spacciatore ...

Ucraina, Putin a esercito: impedita guerra civile. Lukashenko: Prigozhin in Bielorussia Sky Tg24

«In termini di prezzi, i leader del Paese hanno concordato di estendere la formula in vigore negli ultimi tre anni per il prossimo triennio, fino al 2026», ha affermato l'ambasciatore. Allo stesso ...Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ha confermato la fine della storia d'amore con Carola Carpanelli. Ma a sorpresa è arrivata una segnalazione su di lui e un presunto tradimento. Ecco c ...