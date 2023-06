Ultime Notizie – Napoli | danneggiata auto di Klaus Davi a Ponticelli

(Di martedì 27 giugno 2023) Disavventura per, quartiere della periferia orientale di, impegnato da tre giorni nel cosiddetto parco Topolino diper un servizio sulla criminalità organizzata attiva nella zona, si è ritrovato con tre gomme tagliate della sua, parcheggiata in strada mentre intervistava Alessandro Paolillo, fratello di Francesco, morto a 15 anni nel 2005. “Ieri pomeriggio – raccontaall’Adnkronos – verso le 17.30 dieci ragazzi, tutti a bordo di scooter, mi hanno avvicinato chiedendomi cosa stessi facendo e il motivo della mia presenza nel quartiere. Lo hanno fatto senza aggressività, anzi alcuni giovani mi hanno portato da Paolillo che ho intervistato. Al mio ritorno ho trovato tre ...

Chiuso l'affare Tonali , il Milan di RedBird infila il primo colpo (è praticamente fatta) per Loftus - Cheek e si porta in vantaggio per Scamacca . La sessione estiva di calciomercato è già impostata ...Arrivano gli aumenti previsti per le pensioni minime. L' Inps ieri ha confermato gli incrementi - previsti per contrastare gli effetti negativi dell' inflazione - a partire dal 1° luglio. Pensioni, a ...Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie dopo il tentato colpo di Stato della Wagner Sky Tg24

Quando inizia la scuola 2023 Lombardia A settembre gli studenti delle scuole primarie e secondarie torneranno nella aule scolastiche sparse in tutta la ...Appuntamento finale con la prima stagione di questa serie tv di genere thriller familiare. Riuscirà Sophie a ritrovare Arthur Anticipazioni.