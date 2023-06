Ultime Notizie – Migranti | respinto in Libia vince causa e può venire in Italia ma “l’ambasciata non risponde”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 giugno 2023) “Una nuova terribile ingiustizia. Un giudiceno ha ordinato l’immediato ingresso in territoriono di Harry, rifugiato sudanese vittima del respingimento illegale Asso Ventinove del 1-2 luglio 2018, mana non“. E’ la denuncia di Mediterranea Saving Humans che spiega come lo scorso 10 giugno il giovane abbia vinto laintentata contro parte del Governono (Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Interno, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ambasciata d’a Tripoli). “Il giudice – dice la sentenza – accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del signor Harry (nome di fantasia, ndr) di presentare domanda di protezione internazionale in ...