Ultime Notizie – Incidente Casal Palocco | youtuber indagato risponde a domande gip

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ durato un’ora e mezza l’interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il giovaneagli arresti domiciliariper omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell’del 14 giugno scorso a, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel. Il giovane, arrivato a piazzale Clodio con il suo difensore, ha risposto alledel gip Angela Gerardi. “E’ una tragedia per tutti – ha detto il difensore del giovane, l’avvocato Antonella Benveduti – Il mio assistito è distrutto, sono due famiglie distrutte. In questa fase attendiamo l’esito delle consulenze tecniche disposte dalla procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del suv”. All’arresto di Di Pietro si è arrivati dopo le indagini condotte da ...

Stando alleindiscrezioni, la giornalista romana condurrà su Rai2 un dating show, una ... Della struttura del nuovo programma ancora non si hannocerte per cui non sappiamo che tipo di ...Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato e accedere ad analisi e previsioni economico - finanziarie, ti suggeriamo di visitare la sezione news di XTB. In questa sezione, troverai ...Putin sta preparando un nuovo discorso alla nazione, scrive il sito diindipendente Mediazona, rilanciando un video con le immagini delle formazioni militari all'interno del Cremlino raccolte ...

Ucraina, ultime notizie. Zuppi in missione a Mosca domani e giovedì Il Sole 24 ORE

Loftus Cheek, centrocampista del Chelsea, sarà presto un nuovo giocatore del Milan. I due club stanno definendo l’affare Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Chelsea, sarà presto un nuovo giocatore ...La Fiorentina punta forte su Juan Musso, e la trattativa con l’Atalanta si sta muovendo in una determinata direzione Per un Carnesecchi che rimane in pianta stabile c’è un Juan Musso pronto a lasciare ...