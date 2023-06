Ultime Notizie – Eredità Berlusconi | nodo sul futuro del Monza

(Di martedì 27 giugno 2023) Tra i nodi dell’di Silvioc’è ancora quello suldelcalcio. Prima della sua morte, raccontano autorevoli fonti azzurre, ci sono stati contatti con l’armatore greco Evangelos Marinakis (l’attuale proprietario dell’Olympiakos e del club inglese Nottingham Forest giusto un mese fa è stato ospite del Cav ad Arcore, presente Adriano Galliani), ma non si è raggiunto nessun accordo (nemmeno verbale) sulla vendita della società brianzola. Né, allo stato, ci sarebbe sul tavolo un’offerta da parte dell’imprenditore greco.e Marinaki si sono incontrati e annusati a Villa San Martino poi a causa della scomparsa del leader azzurro, tutto è stato congelato, dice a mezza bocca un big azzurro che sta seguendo da vicino il dossiere smentisce voci ...

