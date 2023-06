Ultime Notizie – entro luglio numero salirà a 7 mila

(Di martedì 27 giugno 2023) In collaborazione con TgPoste.it Polis entra nel vivo con i servizi dell’Inps. Il progetto di Poste Italiane punta a trasformare gli Uffici Postali nella casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7comuni al di sotto dei 15abitanti. Sono disponibili già in 260 Uffici Postali i servizi Inps per i pensionati, che potranno richiedere allo sportello il cedolino della propria pensione, la Certificazione Unica e il modello ‘Obis M’, che riassume tutti i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. I servizi saranno attiviil mese dinella totalità degli Uffici Postali coinvolti nel progetto, circa 7. Prosegue dunque l’attuazione del progetto Polis di Poste Italiane, presentato lo ...

Stando alleindiscrezioni, la giornalista romana condurrà su Rai2 un dating show, una ... Della struttura del nuovo programma ancora non si hannocerte per cui non sappiamo che tipo di ...Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato e accedere ad analisi e previsioni economico - finanziarie, ti suggeriamo di visitare la sezione news di XTB. In questa sezione, troverai ...Putin sta preparando un nuovo discorso alla nazione, scrive il sito diindipendente Mediazona, rilanciando un video con le immagini delle formazioni militari all'interno del Cremlino raccolte ...

Ucraina, ultime notizie. Zuppi in missione a Mosca domani e giovedì. Mattarella, guerra in Ucraina ... Il Sole 24 ORE

Loftus Cheek, centrocampista del Chelsea, sarà presto un nuovo giocatore del Milan. I due club stanno definendo l’affare Ruben Loftus Cheek, centrocampista del Chelsea, sarà presto un nuovo giocatore ...La Fiorentina punta forte su Juan Musso, e la trattativa con l’Atalanta si sta muovendo in una determinata direzione Per un Carnesecchi che rimane in pianta stabile c’è un Juan Musso pronto a lasciare ...