Ultime Notizie – Bimba scomparsa Firenze | le ultime news su Kata

(Di martedì 27 giugno 2023) Per imprimere una svolta alle indagini su, la bambina peruviana di 5 anniil 10 giugno dall’ex hotel Astor di, gli investigatori hanno condotto anche gli accertamenti su vari profili di Dna. Sono stati isolati i profili genetici dei genitori della bambina, il padre Miguel Angel Ramon Chiclio Romero e della madre Kathrina Alvarez, e della stessa, ricavato dal suo spazzolino da denti. Ora saranno messi a confronto con altri profili per tentare di identificare chi può aver portato via. Nel frattempo la Procura è in stretto contatto con i tecnici dei laboratorio scientifici che lavorano su diversi profili genetici ricavati da vari oggetti (i reperti sequestrati nell’ex albergo occupato). Tutti gli ex occupanti dell’ex hotel Astor sono stati censiti, per un totale di 132 ...

FIRENZE. Test del dna agli ex occupanti dell'ex hotel Astor e ai reperti sequestrati nelle stanze della struttura all'indomani dello sgombero: i risultati, secondo quanto emerso, potranno servire per ...'I dati sul turismo di Pompei segnalano una grande ripresa rispetto agli anni della pandemia. Se nel 2022 Pompei ha sfiorato i tre milioni di visitatori, triplicando il numero rispetto al 2021, i ...In linea con lenorme in tema di gestione della pubblica amministrazione, sarà disponibile un software, condiviso anche con gli uffici della Questura di Cosenza, che consentirà il monitoraggio ...

Ucraina, Putin a esercito: impedita guerra civile. Lukashenko: Prigozhin in Bielorussia Sky Tg24

Ora Shi non è più sicuro di voler continuare a insistere ancora per raggiungere il suo obiettivo: "Forse devo riflettere su me stesso", ha detto a Tianmu News, come ripreso dalla Bbc. "Se l'anno ...La conduttrice di Canale 5, in occasione di un viaggio nella capitale francese, ha condiviso con i follower l’amore per il primogenito. Ecco cosa ha fatto.