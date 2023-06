UGL a Napoli Paolo Capone | Leader UGL | “Essenziali investimenti sulla mobilità per lo sviluppo del Mezzogiorno e irrinunciabile il Ponte sullo Stretto”

(Di martedì 27 giugno 2023) “La crescita del Paese dipende molto anche dagliper assicurare una migliore e più efficienteper le persone e per le merci. L’attenzione posta dal Governo e dal Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini,riforma del Codice della Strada esicurez

. Si terrà domani, martedì 27 giugno alle ore 10 nella sala Caduti di Nassiriya presso il ... le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e, Lega delle Cooperative, Confcooperative, Federcassa,...Da Roma a Milano , passando per Firenze e, manca almeno un 20% delle vetture necessarie a ... Difficile fare previsioni, ma per Alessandro Genovese, responsabile nazionale diTaxi, questa ...... della segreteria provinciale Cisl di. 'L'associazione datoriale è fondamentale per la ... Il segretario generale dell'Campania, Vincenzo Abbrescia, parla di 'situazione catastrofica. A ...

A Napoli arriva Paolo Capone, Leader UGL, per parlare del ... MeridianaNotizie

(LaPresse) Matteo Salvini arriva a Napoli per partecipare al Congresso nazionale dell'Ugl. E insiste sulle opportunità del Ponte sullo Stretto. "Costa meno del Reddito e rilancerà sviluppo e ...Cresce l’emergenza taxi. Lunghi tempi di attesa e, nei casi peggiori e sempre più frequenti, mezzi introvabili. L’aumento vertiginoso del turismo rende ancora più ...