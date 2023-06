UFFICIALE Rabiot rinnova con la Juve

L'ultima firma in ordine di tempo è quella di, che ha prolungato di un altro anno con la Juventus. Il club bianconero aveva anticipato l'annunciocon una serie di indizi social, ...Arriva il rinnovo di contratto di Adrien, il centrocampista francese, a lungo corteggiato dal Manchester United , ha deciso di ... L'annuncioe la firma arriverranno in giornata , ...ha firmato il rinnovo di contratto con la Juve . Adesso è: l'annuncio è arrivato tramite una diretta sul canale Twitch del club, seguita da un comunicato sul sito. Come già anticipato ...

Juve, Rabiot ha detto sì! Ufficiale il rinnovo di contratto Tuttosport

abbiamo ancora strade da percorrere fianco a fianco e siamo pronti a continuare a correre insieme verso i nostri obiettivi. Congratulazioni, Adrien!" la conclusione della nota ufficiale. Rabiot, ...Adrien Rabiot e la Juventus hanno deciso di rinnovare il contratto fino al giugno 2024 alle stesse cifre del precedente.