UFFICIALE – Pirlo riparte dall’Italia | accordo con il club di Serie B

(Di martedì 27 giugno 2023) Andreaha scelto su quale panchina si siederà nella prossima stagione. Dopo la parentesi turcatorna in Italia Dopo la parentesi turca, Andreatornerà ad allenare in Italia. Sull’allenatore, Campione del Mondo 2006, erano circolate diverse voci, alcune riguardantidiA. Tuttaviaha trovato uncon una società storica del nostro calcio che ha deciso di ripartire con lui: la Sampdoria. Sampdoria,in panchina La Sampdoria ha resola notizia che è circolata per tutta la giornata di oggi: Andreasarà il nuovo allenatore della prima squadra. L’ex allenatore della Juventus e del Karagümrük, ha deciso di abbracciare il nuovo progetto ...

'Nel contempo', si legge nel comunicato pubblicato sul sito, 'la società informa di aver ... La conferenza di presentazione ai media del nuovo tecnicoe del nuovo head of performance ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...E persarà anche l'occasione di riscatto dopo l'esperienza di qualche anno fa alla Juventus. IL CAMPIONATO L'U. C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andreail ruolo di allenatore ...

Ufficiale: Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria Corriere dello Sport

La notizia era nell'aria, ora è anche ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo tecnico della Sampdoria. Ecco il comunicato del club: "L’U.C.Adesso è ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria. A renderlo noto il club blucerchiato, che ha anche ufficializzato la firma di Nicola Legrottaglie, ...