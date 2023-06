UFFICIALE – Kova?i? passa al Manchester City

Leggi su 11contro11

(Di martedì 27 giugno 2023) Da alcuni minuti, con un annuncioapparso sul sito del club, ilha comunicato di aver acquisito dal Chelsea le prestazioni sportive del centrocampista croato Mateo Kova?i?. Il 29enne, che into ha vestito le maglie di Dinamo Zagabria, Inter e Real Madrid, vanta un palmares ricco di trofei, fra cui si annoverano ben 4 Champions League (3 con il Real e 1 con i Blues) e altrettanti Mondiali per club, oltre a 3 Supercoppe europee, 1 Europa League e svariati titoli nazionali. L’ultima stagione vissuta con il Chelsea non è stata di certo esaltante per Kova?i?: i londinesi hanno chiuso la Premier League al 12º posto in classifica e sono usciti ai quarti di UCL per mano del Real Madrid (2-0; 0-2), con il classe 1994 che ha realizzato soltanto 2 gol e 2 assist in 37 presenze totali. La formula ...