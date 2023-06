Ufficiale | Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Maestro torna a dirigere un club italiano. Laha ufficializzato l'arrivo in panchina di. I blucerchiati, dopo aver tentato un approccio non fruttifero con Grosso, hanno deciso di virare verso l'ex centrocampista. Reduce dall'esperienza turca al Karagümrük,avrà un'altra occasione di confrontarsi con il calcio italiano da, ma questa volta in Serie B. La...

Andrea Pirlo torna ad allenare in Italia: ufficiale la scelta del Maestro Affaritaliani.it

