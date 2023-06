Ucraina | Zelensky | “Stiamo avanzando in tutte le direzioni”

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – ''Le forze armate ucraine stannoinle''. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso notturno dopo aver visitato le truppe a Donetsk e salutando i successi della controffensiva. "Oggi i nostri combattenti sono avanzati inlee questo è un giorno felice'', ha detto. ''Auguro ai ragazzi altri giorni come questo'', ha aggiunto dopo aver incontrato i soldati nelle regioni di Bakhmut e Zaporizhzhia a sud dell'. Sono 590 i soldati russi uccisi nelle ultime 24 ore nella guerra in. Lo scrivono le forze armate di Kiev nel loro ultimo bollettino militare, aggiornando a 226.170 il totale dei soldati russi morti in battaglia dal 24 ...

..."erano chiare a tutti, anche a Kiev", ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Washington. "Avevo espresso le mie preoccupazioni in merito al presidente, ...... ha detto. ''Auguro ai ragazzi altri giorni come questo'', ha aggiunto dopo aver incontrato i soldati nelle regioni di Bakhmut e Zaporizhzhya a sud dell'... perché la Wagner ha tentato il golpe Domande e risposte FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerra, conseguenze del fallito colpo di stato della Wagnerha ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Zelensky: «Siamo avanzati in tutte le direzioni». Putin ringrazia... Corriere della Sera

Nella tarda serata di ieri Putin si è rivolto in tv alla nazione per dire che il pericolo è passato e che gli ammutinati «non sono riusciti a spaccare la Russia»: ...Buone notizie da Mosca. I ribelli della Wagner stanno marciando sulla capitale per fare piazza pulita del gruppo dirigente che ha portato la Russia in guerra. E nel mirino ci sarebbe addirittura Putin ...