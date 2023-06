Ucraina | Zelensky | Stiamo avanzando in tutte le direzioni

...tappa della missione di pace voluta da Papa Francesco per la risoluzione della guerra in. ... Zuppi aveva avuto un incontro al massimo livello politico, col presidente Volodymyre i suoi ......tappa della missione del presidente della Cei come inviato del Papa si era svolta gli scorsi 5 e 6 giugno quando Zuppi era stato a Kiev dove aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr. ......soluzione al conflitto che oppone ormai da quasi 16 mesi Russia e. Le soluzioni proposte sono state molto diverse tra loro ma finora non hanno trovato l'approvazione contemporanea di...

Kiev, 27 giu. (Adnkronos) – "Le forze armate ucraine stanno avanzando in tutte le direzioni". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno dopo aver visitato le ...