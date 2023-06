Ucraina | Zelensky | “Stiamo avanzando in tutte le direzioni”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente ucraino ha visitato le truppe a Donetsk. Intelligence Gb: progressi Kiev a est, prima volta dal 2014 ”Le forze armate ucraine stannoinle”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso notturno dopo aver visitato le truppe a Donetsk e salutando i successi della controffensiva. “Oggi i nostri combattenti sono avanzati inlee questo è un giorno felice”, ha detto. ”Auguro ai ragazzi altri giorni come questo”, ha aggiunto dopo aver incontrato i soldati nelle regioni di Bakhmut e Zaporizhzhia a sud dell’. Sono 590 i soldati russi uccisi nelle ultime 24 ore nella guerra in. Lo scrivono le forze armate di Kiev nel loro ultimo ...

... Putin: "Non sono riusciti a spaccare il Paese" FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerra, conseguenze del fallito colpo di stato della Wagnerha subito ...La guerra continua e Kiev guadagna terreno. Il presidente dell', Volodimir Zelenski , parla di "avanzata in tutte le direzioni" dell'esercito di Kiev nel ... ha dettoin nottata sul ......da spingere l'a forzare la mano sulla controffensiva. Il tempo del "fronte interno" in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale. Per ora sul campo cambia poco, anche perché néné ...

Guerra Ucraina-Russia, controffensiva Kiev: ultime news e aggiornamenti oggi 27 giugno 2023 Adnkronos

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla della guerra con la Russia e si dice soddisfatto della controffensiva ...Il jet privato del capo di Wagner è atterrato a Minsk. I servizi russi hanno chiuso l'inchiesta per ribellione armata. Il presidente ucraino ...