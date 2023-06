Ucraina | Zelensky | “Stiamo avanzando in tutte le direzioni”

(Di martedì 27 giugno 2023) ”Le forze armate ucraine stannoinle”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso notturno dopo aver visitato le truppe a Donetsk e salutando i successi della controffensiva. “Oggi i nostri combattenti sono avanzati inlee questo è un giorno felice”, ha detto. ”Auguro ai ragazzi altri giorni come questo”, ha aggiunto dopo aver incontrato i soldati nelle regioni di Bakhmut e Zaporizhzhia a sud dell’. Sono 590 i soldati russi uccisi nelle ultime 24 ore nella guerra in. Lo scrivono le forze armate di Kiev nel loro ultimo bollettino militare, aggiornando a 226.170 il totale dei soldati russi morti in battaglia dal 24 febbraio dello scorso ...

erano chiuse a tutti, anche a Kiev", ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Washington. "Avevo espresso le mie preoccupazioni in merito al presidente,

Le immagini riprese dalle telecamere fissate sugli elmetti dei soldati ucraine mostrano gli scontri a fuoco nelle trincee nei pressi di Bakhmut.