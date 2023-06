Ucraina | ultime notizie Lukashenko | «Ordine a esercito Minsk di essere pronto a combattere»

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 27 giugno 2023) Nella tarda serata di ieri Putin si è rivolto in tv alla nazione per dire che il pericolo è passato e che gli ammutinati ”non sono riusciti a spaccare la Russia”. Un discorso di appena cinque minuti per assumersi il merito di avere evitato ”un bagno di sangue”. Da parte sua, in un video di 11 minuti, Prigozhin ha spiegato, anche lui dopo 48 ore di silenzio, che la marcia verso Mosca non era per ”rovesciare il governo”. “Una lotta interna, gli Usa non c’entrano”, dice il presidente Biden che ha sentito la premier Meloni e l’ha invitata a Washington il mese prossimo