Ucraina | Romeo | “Il sostegno a Kiev va mantenuto | ma vanno aperti canali diplomatici per raffreddare le tensioni”

... sono diversi i fronti aperti: dal nuovo scenario sulla guerra in, dopo il tentativo di golpe di Prighozin al caso Santanchè . Non è piaciuta a FdI la mozione presentata dal leghista...I temi 'caldi' dell'attualità, dalla guerra inai diritti civili, la riflessione sulle ... Ingrid Muccitelli, Ezio Greggio, Luana Ravegnini con Renato Della Valle , il regista Massimo...... come ha fatto capire il capogruppo della Lega al senato, Massimiliano. Anche il coordinatore ... Delusione Usa per l'esito della controffensiva dell'nei confronti della Russia è stata ...

Ucraina, Romeo: “Il sostegno a Kiev va mantenuto, ma vanno aperti canali diplomatici per raffreddare le… Il Fatto Quotidiano

I temi "caldi" dell'attualità, dalla guerra in Ucraina ai diritti civili, la riflessione sulle nostre radici europee, e la valorizzazione del giornalismo più corretto e credibile accanto all'intratten ...Tutti i «segnali» che Matteo Salvini e la Lega non si stancano di dare a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia. Badando bene a non superare il livello di guardia. Ma il rapporto tra l’azzurro Tajani e ...