Ucraina | domani e giovedì Zuppi in missione a Mosca

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Si concretizza la seconda tappa delladi pace del Papa. “Si comunica che nei giorni 28 e 29 giugno, il cardinale Matteo Maria, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, compirà una visita a, quale Inviato di Papa Francesco”. Lo fa sapere la Santa Sede. “Scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace”, spiega la Santa Sede. La prima tappa delladel presidente della Cei come inviato del Papa si era svolta gli scorsi 5 e 6 giugno quandoera stato a Kiev dove aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una ...

27 giu 12:08 Il cardinale Zuppi in missione a Moscae giovedì Il cardinale Matteo Maria Zuppi si recherà a Mosca, quale inviato di Papa Francesco, il 28 e 29 giugno. Lo comunica la Santa Sede, ...Si concretizza la seconda tappa della missione di pace del Papa. "Si comunica che nei giorni 28 e 29 giugno, il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza ...Aereo di Prigozhin atterrato a Minsk Russia, Lukashenko: "Se Mosca crolla moriremo tutti"e giovedì Zuppi in missione a Mosca L'esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati ...

Ucraina, ultime notizie. Lukashenko: «Ordine a esercito Minsk di essere pronto a combattere» Il Sole 24 ORE

Lo si legge in un comunicato della Santa Sede, precisando che “scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 489. Putin ha tenuto un discorso alla nazione russa. "Tutti i tentativi di creare disordini interni falliranno" ha affermato il presidente russo. E il presidente ...