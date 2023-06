Uccide il figlio di 10 anni e lo nasconde nel cassettone del letto | ergastolo

(Di martedì 27 giugno 2023) Per l'omicidio del piccolo Matias a Vetralla, in provincia di Viterbo, il padre Mirko Tomkow è stato condannato all'anche in appello. La sentenza di secondo grado della corte di assise di Roma è arrivata nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 giugno, dopo la camera di consiglio dei...

Bimbo ucciso di botte a 2 anni, annullato l'ergastolo: 'Non fu omicidio ma maltrattamenti aggravati'ildi 2 anni: 'Ero convinto avesse il malocchio, mi svegliavo e lo massacravo di ...Auto in fuga dai carabinieri si schianta euna 32enne: morto anche il giovane alla guida ... Suolo aveva lasciato ai genitori, felici di farle da baby sitter per concederle qualche ora ...Il nome forse non vi dirà nulla ma era lui il piccolo, biondo e bravissimo Nicholas, ilpiù ... che se si diffondesse come negli Stati Uniti (dove oggipiù degli incidenti d'auto, dei ...

Uccide di botte il figlio di 2 anni: la Corte d'appello dovrà rivalutare ... Fanpage.it

La prima udienza è fissata per il 18 gennaio 2024. La 39enne è accusata di aver ucciso la madre nel suo appartamento di via Ortigata facendole bere del tè con dentro del nitrito di sodio acquistato ...Margherita Ceschin, 72 anni, nei ricordi dei vicini: «Simpatica, allegra, sempre col sorriso». La passione per i fiori, le amiche e i caffè al bar ...