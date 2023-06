Tutto il talento di Arda Guler

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 27 giugno 2023) Turchia e Galles sono sullo 0-0, il ritmo è basso, serve che qualcosa cambi. All’ora di gioco entra in campoGüler. Quando lo stadio lo vede prepararsi per entrare, si anima improvvisamente. Per Güler è la quarta presenza in nazionale, dopo aver esordito ancora minorenne a novembre. Entrando indica ai compagni dove devono sistemarsi, il suo posto, invece, è in alto a destra nel 4-3-3. Il primo pallone che tocca è in area di rigore, un tiro sparacchiato alto; i successivi sono semplici appoggi dalla fascia destra verso il centro o cambi di gioco. Poi inizia a prendere confidenza: arriva un filtrante in area di rigore, un altro che porta al cross per un gol poi annullato. Pochi minuti dopo la Turchia passa in vantaggio, lui è più tranquillo e allora la sua ambizione aumenta; si muove e si offre ai centrocampisti per ricevere tra le linee, gli riesce un filtrante ...