Turisti spericolati

(Di martedì 27 giugno 2023) Che brutta fine per quelli che erano nel sottomarino e volevano vedere il relitto del Titanic. Ma chi glielo ha fatto fare?Ombretta Onestivia email Gentile lettrice, credo che molti si pongano la stessa domanda. Dei gusti personali non si discute, ma si può discutere di altri aspetti. Due delle vittime componevano l’equipaggio: un anziano marinaio francese e il fondatore americano dell’azienda che operava il batiscafo. Gli altri tre erano il miliardario britannico Hamish Harding, 58 anni, il miliardario pakistano Shahzada Dawood e il figlio di quest’ultimo, il 19enne Suleman, che pare fosse terrorizzato e sia andato solo per le insistenze del padre. Prezzo: 250.000 dollari a testa. Forse ci sono modi migliori per spendere i soldi, ma questa è una considerazione “moralista”. Uno dei punti controversi è la qualità del mezzo. Un ingegnere navale mi dice che un sommergibile atomico può ...

