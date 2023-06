Turisti che disturbate le messe | per voi c' è un girone dell' inferno

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 giugno 2023) San Paolo, tu nella Prima lettera ai Corinzi elenchi le categorie che non erediteranno il regno di Dio: gli ingiusti, gli immorali, gli idolatri, gli adulteri, i depravati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriaconi, i calunniatori, i rapinatori. Io, se posso permettermi, toglierei dall’elenco due o tre categorie e inserirei la categoria dei. Perché costoro sono nemicia divina liturgia. In un santuario mariano affacciato sul Basso Adriatico il parroco ha sospeso le(l’ultima è stata domenica) che riprenderanno in autunno, quando i vacanzieri saranno rientrati. Perché il turismo che rende impossibile vivere nei centri storici rende impossibile perfino la celebrazione. In questa estate da record di presenze il piazzale del santuario pugliese è invaso dai ...