Tuffi | Giochi Europei 2023 | Biginelli Neroni quarte dalla piattaforma Oro Germania

(Di martedì 27 giugno 2023) Laconquista la medaglia d’oro nel sincro femminile. Una vittoria netta e schiacciante quella Christina Wassen ed Elena Wassen, unica coppia ad avvicinarsi al muro dei 300 punti (297.72). Una finale non esaltante sul piano tecnico, con davvero tantissimi errori e che ha comunque visto le azzurre Maiaed Elettraconcludere al quarto posto. Le due giovani azzurre non avevano grandi speranze di medaglia, ma con i molti errori delle altre coppie potevano sfruttare l’occasione. Purtroppohanno sbagliato il triplo e mezzo ritornato raggruppato (43.20). Una bella reazione è poi arrivata con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 66.24, con la coppia italiana che ha concluso a 245.04. Detto della ...

aiEuropei 2023 , che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia , in Polonia. Quarta giornata di gare con tanti nuovi eventi e tante medaglie in palio. Lo spettacolo prosegue con, ...AiEuropei di Cracovia l'Italia balza in testa al medagliere, e per la prima notte dall'inizio ... Leggi anche Skeet e, da Bartolomei e Pellacani i primi pass olimpici per Parigi 2024

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare di oggi in tv/streaming - Il medagliere dei Giochi Europei 2023 15.53: Le giovani azzurre Maia Biginelli ed Elettra Neroni non partono co ...Saranno due gli azzurri presenti nella finale delle piattaforma maschile ai Giochi Europei 2023. Obiettivo centrato da parte di Riccardo Giovannini ed Eduard Timbretti Gugiu, che si sono qualificati r ...