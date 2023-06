TS – anche la Fidal si scusa

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 giugno 2023) 2023-06-27 15:48:22 Arrivano conferme da TS: La formazione italiana dell’atletica leggera ha conquistato per la prima volta il primo posto agli Europei a squadre, nella manifestazione che si è tenuta a Chorzow. Un grande successo, macchiato però da un coro anti-Juve partito durante la premiazione degli azzurri. Acluni degli atleti, presi dal momento di euforia, hannopartecipato allo sfottò. Tra questilo juventino Tortu, che però ha dichiarato che lo ha fatto per sdrammatizzare. Lasi èta per l’accaduto. Cori anti-Juve, il comunicato dellaQuesta la nota ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera: “Domenica pomeriggio, a Chorzow (Polonia), nel corso della premiazione della squadra azzurra, vincitrice dell’Europeo a squadre, l’organizzazione locale, tra ...