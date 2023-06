Truffano 70enne e poi tentano la fuga in traghetto | arrestati

(Di martedì 27 giugno 2023)e poilain. Due napoletanidai Carabinieri sulla banchina del porto di Procida I Carabinieri della Stazione di Procida hanno arrestato due napoletani per truffa ai danni di unadel posto. La vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per Carabiniere, comunicandole un presunto sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto suo figlio. Approfittando della preoccupazione della donna, i truffatori si sono presentati davanti alla sua porta e sono riusciti a convincerla a consegnare loro la somma di 8500 euro in contanti e diversi gioielli. Fortunatamente, alcuni vicini insospettiti dalla presenza dei due sconosciuti hanno dato l’allarme al 112. Grazie all’immediato intervento dei ...

Truffano 70enne e poi tentano la fuga in traghetto La Rampa

La somma di 8500 euro ed alcuni gioielli recuperati e restituiti al proprietario PROCIDA – I Carabinieri della Stazione di Procida hanno arrestato due napoletani per truffa ai danni di una 70enne del ...I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato due napoletani per truffa ai danni di una 70enne di Procida. La vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per Carabiniere ...