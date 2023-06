‘Troppo rumore’ | bidello spegne il frigo dell’università | un milione di danni e decenni di ricerche distrutti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 giugno 2023) Senza saperlo, il suo gesto avrebbe scatenato una catastrofe. Non è una scena di un film comico, ma la cruda realtà: un addetto alle pulizie al Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy, nello stato di New York, ha spento per errore il freezer di un laboratorio, dove riposavano campioni di cellule e altri tesori della ricerca. Conseguenza? Anni e anni di studio scientifico andati in cenere e una richiesta di risarcimento milionaria, come emerge dalla denuncia legale presentata dall’istituto contro la ditta di pulizie “Daigle Cleaning Services”. L’episodio si è verificato il 14 settembre 2020. Secondo il Times Union, ilaveva schiacciato un pulsante, ignaro delle sue implicazioni, per far tacere un «insopportabile allarme sonoro». In questo modo, una gran parte del materiale biologico custodito nel, era passato da – 44,5 a – 3,5 gradi ...