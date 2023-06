Triathlon | Giochi Europei 2023 | Solveig Loseth vince la prova femminile | due azzurre nella top10

(Di martedì 27 giugno 2023)Lovsethla medaglia d’orodideiin corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). La norvegese, autrice di un finale sontuosoparte di corsa, precede sul traguardo (e sotto una pioggia battente) l’austriaca Julia Hauser per 10 secondi, mentre è bronzo per la belga Jolien Vermeylen a 12. Quarta la tedesca Selina Klamt a 22 secondi, quinta la francese Audrey Merle a 23, sesta la tedesca Jule Behrens a 25, mentre è settima la nostra Verena Steinhauser con lo stesso tempo, dopo un finale nel quale ha perso le chance di puntare alle medaglie. Ottava la francese Mathilde Gautier a mezzo minuto esatto, quindi nona Alice Betto a 31, davanti alla svizzera ...

... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT Programma martedì 27 giugnoEuropei Cracovia 2023 9.00 ... GIOVANNI TOTI 9.30 Badminton Doppio maschile, femminile e misto - Gironi: ITALIA 10.00...... considerando inoltre che la prova di World Cup in programma il 7 ottobre all'Eur assegnerà punti anche per la qualificazione aidi Parigi 2024. Ilitaliano si presenta a Cracovia ...'In Polonia banco di prova interessante anche in vista del test event in programma nella capitale francese ad agosto' ha detto il numero uno Fitri. spf/gm

LIVE Giochi Europei 2023, 27 giugno in DIRETTA: Giovannini 3° nelle qualificazioni dei tuffi, Cuomo subito fuori nella spada OA Sport

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO GIOCHI EUROPEI 27 GIUGNO IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI EUROPEI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di ogg ...Oggi, martedì 27 giugno, i Giochi Europei 2023 assegneranno altri 25 titoli: a Cracovia, in Polonia, saliranno sul podio i protagonisti di muay thai (10), break dance (2), rugby a 7 (2), tuffi (2), sc ...