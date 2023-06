Trasporti | Scotto Pd | ' sospendere lavori tunnel Circumvesuviana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Ho scritto al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, una lettera in cui ribadisco, dopo aver già presentato tre mesi fa un'interrogazione urgente, la necessità dideldellanel comune di Castellammare di Stabia che comprometterebbe in maniera definitiva l'integrità del Parco Archeologico di Stabiae". Lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo. Si tratta di "uno dei beni culturali più rilevanti della Regione Campania - ha continuato - e che si iscrive pienamente nel circuito archeologico di Ercolano e Pompei. Oggi, con sentenza del Tar Campania Quinta sezione è stato annullato il decreto di occupazione di suolo da parte di Eav". "Veniamo a sapere dalle carte - ha ...