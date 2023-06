Trasporti | Raimondo FdI | ' puntare su posizione geografica strategica Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Il Governono sta lavorando senza sosta per far sì che l'sfrutti fino in fondo la sua centralità in Europa puntando sulla suasia rispetto ai paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo sia rispetto ai paesi del Vicino ed estremo Oriente". Lo ha detto - in commissione congiunta Camera Senato - Fabio, capogruppo di Fratelli d'della commissionedella Camera dei deputati durante l'audizione della commissaria europea per i, Adina VÄlean. "In ambito portuale - ha continuato - per realizzare il cosiddetto piano Mattei voluto dal nostro presidente Meloni occorre favorire una stretta sinergia con i paesi che si affacciano sul ...