Traffico Roma del 27-06-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 27 giugno 2023) Luceverdetrovati dalla redazione e rallentamenti in lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra laFiumicino e la via del Mare code anche sulle percorso città della 24L’Aquila tra Togliatti e Tor Cervara in uscita dalla capitale trafficata la Pontina da via di Vallerano a via di Pratica verso Pomezia m sulla via del mare al km 6 in direzione di Ostia divieto di transito per lavori di potatura ilviene deviato su via Ostiense per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità