Traffico Roma del 27-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita di via Laurentina via Ardeatina si rallenta anche in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria direzione San Giovanni trafficata anche la via Cassia dalla Storta la Giustiniana direzionein zona EUR Magliana è chiusa la via del Mare per la direzione ostia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità