Traffico Roma del 27-06-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 27 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

E' così emerso che, nella provincia ditutte le auto elettrificabili (il 17%) sarebbero ... che potrebbe pianificare politiche efficaci per la gestione dele delle ZTL, con risultati ...Tematiche di stringente attualità come l'emigrazione e ildegli organi al centro dell'... Tropea è facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti Intercity da Torino, Milano,e Reggio ...Leggi Anche, sgomberate quattro villette con piscina confiscate al clan Casamonica: ... che era in auto con la sua famiglia, e cui, al culmine di una lite, nata per diverbi sul, era stato ...

Roma, traffico sulla Pontina. Ironia sui social dei pendolari: «Spritz tutti i giorni dopo le 19.00» ilmessaggero.it

Le grandi città si apprestano a rendere le zone a traffico limitato sempre più ampie, in un’ottica di contenimento delle emissioni inquinanti, mentre però il parco circolante italiano fa fatica a rinn ...Lungo la linea ferroviaria che collega Pomezia a Campoleone (Latina), è stato rinvenuto sui binari del treno il cadavere di un uomo.